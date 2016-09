Wie gefällt Ihnen rhw management? Große Leserumfrage 2016

Wir möchten wissen, was Sie sich von uns wünschen! Hier finden Sie 20 spannende Fragen, deren Beantwortung uns hilft und freut: Faxnummer ist 089-31 89 05 53.

Wollten Sie uns schon immer einmal sagen, was wir besser machen könnten oder welche Themen Ihnen im Heft fehlen? Dann machen Sie mit bei unserer großen Leserumfrage im Sommer. Einsendeschluss ist Freitag, der 26. August 2016. Natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen, unter anderem eine neue Dampfbürste für Anzüge von Tefal, einen Gutschein über 50 Euro für einen Fernlehrgang bei Kompass, ein dreiteiliges Reinigungsset von Meiko, 3 x die beliebten Boden-Leistenbürsten von SAUBA Innovations, Fachbücher und so weiter und so fort.

Hier unten als letzte Zeile finden Sie den Fragebogen als ausfüllbares PDF! Senden Sie ihn uns bitte bis 26. August 2016 ausgefüllt zurück als E-Mail an rhw.redaktion@vnmonline.de oder per Fax an 089-31 89 05 53. Herzlichen Dank an Sie! Ihr Robert Baumann, Chefredakteur rhw management

Hier geht es zur großen rhw-Leserumfrage_2016!