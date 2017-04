Vorfreude auf ein neues Buch mit 30 Autoren/innen!

Am Dienstag, den 25. April 2017 beginnt in Nürnberg für drei Tage die Messe Altenpflege. Und auch der Verlag Neuer Merkur wird gleich am 25. April 2017 seine Neuheit zum Thema Demenz vorstellen und mit den Autoren diskutieren.

Wann?

Dienstag, 25. April 2017 um 12:30 bis 13:00 Uhr

Wo?

Halle 1/aveneo

Was?

Talk – „Zahncreme auf Spaghetti“ – Sinn und Sinnlichkeit in der Alltagsgestaltung von Menschen mit Demenz

Wer?

Prof. Dr. Leicht-Eckardt, Hochschule Osnabrück;

Michael Hagedorn, KONFETTI IM KOPF e.V., Hamburg;

Gabriele Paulsen, Nessita GmbH, Hamburg;

Martina Feulner, H wie Hauswirtschaft, Freiburg sowie

Sophie Rosentreter, Hamburg

Moderation: Thomas Bade, Institut für Universal Design, München

rhw management freut sich auf Ihren Besuch in Halle 1 auf dem Aveneo-Gelände der Innovationen.

ALTENPFLEGE – Leitmesse der Pflegewirtschaft