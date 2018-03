rhw verlost 20 Plätze für Händehygiene-Webinar im Wert von 1.000 Euro

Unser Geschenk zum Welttag der Hauswirtschaft: Am 5. Mai 2018 ist „Internationaler Tag der Händehygiene“. Mit Unterstützung von „Kompass Präsenz- und Fernlernen“ bieten wir interessierten rhw-Leser/innen hierzu etwas ganz Besonderes an. Und zwar 20 kostenlose Plätze im Wert von insgesamt rund 1.000 Euro!

Am Samstag, den 5. Mai 2018 findet um 16.00 Uhr ein etwa 45-minütiges Webinar mit dem Coach Christa Anna Fischer (Foto) aus Köln statt.

Webinar heißt: Sie brauchen einfach nur von zu Hause aus zuschauen und lassen sich informieren – live von Ihrer Referentin. Voraussetzung ist ein PC oder Laptop mit Kamera (ist meist als Webcam im Laptop vorhanden) und Audio (Kopfhörerfunktion). Das Thema ist passend zum Welttag „Update Händehygiene“.

Sie möchten kostenlos dabei sein? Dann schreiben Sie uns bis spätestens 30. April 2018 unter dem Betreff „rhw-Webinar“ eine Mail an rhw.redaktion@vnmonline.de. Sie werden dann von der Referentin Christa Anna Fischer („Hauswirtschaft & Bildung“, Köln) per Link zu dem Webinar offiziell eingeladen auf die passende Webseite. Dort können Sie nicht nur zuschauen, sondern auch anschließend im Chat Ihre Fragen an die Referentin stellen.

Wir von der rhw-Redaktion wünschen Ihnen viel Glück bei der Verlosung!