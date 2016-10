rhw-Seminare 2016: Hier sind noch Plätze frei

Sie möchten (oder sollten) in diesem Jahr noch eine Fortbildung in der Hauswirtschaft absolvieren? Dann haben wir für Sie noch aktuell folgende freie Seminarplätze.

Fürstenfeldbr.: 19.11.2016 Ernährung bei diabetischem Fußsyndrom

Stuttgart: 29.11.2016 Kommunikation mit dementen Bewohnern bei der Verpflegung

Stuttgart: 30.11.2016 Demente Bewohner bedürfnisgerecht verpflegen

Würzburg: 12.12.2016 Die neue Leitlinie „Gute Lebensmittelhygienepraxis in Zentralküchen“

Würzburg: 13.12.2016 Hofladen, Markt- und Basarverkauf – Neue Regeln zur Nährwertkennzeichnung

Alle Infos und Anmeldungen unter www.vnm-akademie.de

Und Endspurt: Sie können sich weiterhin für das große 14. rhw-Hygieneforum am 23. November 2016 in Hannover anmelden (u.a. mit Dr. Dieter Bödeker, Sascha Kühnau, Prof. Dr. Ulrike Kleiner…). Hinweis: Der parallel stattfindende Workshop von Electrolux in Hannover ist bereits wegen überwältigender Nachfrage ausgebucht.