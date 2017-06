Das rhw-Seminar “ Wäsche und Garderobenpflege“ mit Ursula Bolhuis ist wieder im Programm. Am 9. September 2017 in Essen erfahren Sie, wie Sie mit modernster Technik in einem anspruchsvollen Privathaushalt Wäsche und Garderobe richtig pflegen und aufbewahren.

