Neue rhw-Expertin: Anna Rave

Anna Rave (25) folgt als rhw-Expertin auf Karin Beuting-Lampe für Ihre Fragen aus dem Bereich Bildung. Karin Beuting-Lampe ging 2017 in den Ruhestand.

Die HBL und Diplom-Ökotrophologin schloss im Februar 2016 ihr Studium der Ökotrophologie an der FH Münster mit dem Abschluss Bachelor of Science ab.

Durch ein Praktikum bei kompass – Präsenz- und Fernlernen ist sie auf die Fernlehrgangsbranche aufmerksam geworden und hat in Zusammenarbeit mit Karin Beuting-Lampe den Fernlehrgang „Ausbildung der Ausbilder in der Hauswirtschaft“ ins Leben gerufen. Derzeit ist die gebürtige Niedersächsin als Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin bei einem Caterer mit Eventlocation in Schleswig-Holstein beschäftigt.

Wir sagen: Herzlich willkommen im Expertenrat!

Haben Sie eine Frage an einen unserer rhw-Experten?

