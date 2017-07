Messe CMS 2017 – rhw-Experten-Talk „Drei um Drei“

In wenigen Wochen beginnt die Messe CMS – Cleaning.Management.Services. Vom 19. bis 22. September 2017 werden in Berlin auf der internationalen Fachmesse für Reinigungssysteme, Gebäudemanagement und Dienstleistungen zahlreiche Aussteller aus der ganzen Welt erwartet.

Die Redaktion von rhw management plant in Kooperation und am Stand des Berufsverbandes Hauswirtschaft e.V. auf der diesjährigen CMS in Berlin einen Experten-Talk „Drei um Drei“: Insgesamt drei Experten an drei Tagen um drei Uhr (15.00 Uhr, Halle 6.2) für dreißig Minuten werden hierzu eingeladen.

– Michael Heimpel (Pramol, Schweiz, angefragt) zu speziellen Reinigungs-Brennpunkten am Dienstag, 19. September 2017

– Peter Strauch (Beratung, Hamburg) zum Thema Ergonomie am Mittwoch, 20. September 2017

– Sascha Kühnau (Beratung, Berlin) zu Desinfektion am Donnerstag, 21. September 2017.

Besucher können 30 Minuten Minuten lang am Stand des Berufsverband Hauswirtschaft e.V. ihre Fragen zum Spezialbereich der Experten stellen und sich miteinander austauschen.

Näheres auch auf Facebook @rhwmanagement