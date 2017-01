Kulturbuntes Matching

Zum ersten Mal veranstaltete die Agentur elsweyer+hoffmann aus Berlin Mitte November 2016 das Kulturbunte Matching – eine Veranstaltung der „Future for us“-Initiative der AOK, die Schüler/innen und Betriebe aus der Hotellerie und Gastronomie zusammenbringt. Ziel dieser Veranstaltung war es, Praktika- und Ausbildungsverhältnisse in ungezwungener Atmosphäre zu ermöglichen.

Namhafte ausbildende Unternehmen wie das Steigenberger Hotel Berlin, das Radisson Blu Hotel, NH Collection Berlin, das Meininger Hotel und das Crown Plaza Hotel waren vertreten. Auch das Seniorenheim Residenz Zehlendorf, Seniorenpflege Birkenholz, Pflegewohnzentrum Kaulsdorf-Nord, die Blindenwerkstätte Spandau, das SOS Kinderdorf Berlin und das Bildungswerk Mosaik Werkstätten nahmen am Kulturbunten Matching teil, um Ausschau nach Nachwuchskräften zu halten. Die gemeinsame Zubereitung des Menüs, das professionelle Eindecken der Tische und der gemeinsame Genuss der Speisen boten dafür reichliche Gelegenheiten. Auch die Jugendlichen nutzen ihre Chance, um Kontakt zu den Wirtschaftsvertretern aufzunehmen und sich und ihre Fähigkeiten zu präsentieren.

Der erste Eindruck ist entscheidend

Die Agentur elsweyer+hoffmann bereitete die Jugendlichen zweier Berliner Schulen auf das Zusammentreffen mit den Vertreter/innen durch Workshops und einem Kommunikationstraining vor. Bewerbungsporträts per Sedcarts (wie in Modellagenturen) wurden erstellt, die die Jugendlichen bei Interesse an einem Praktikum bzw. einer Ausbildung während des Kulturbunten Matchings überreichen konnten. Das persönliche Überreichen verstärkt zudem das Interesse und sorgt bei den Personalverantwortlichen zudem dafür, dass Namen leichter im Gedächtnis bleiben.

Die hohe Zuwanderung geflüchteter Menschen sieht die Bundesregierung als Chance für die künftige Fachkräftesicherung. Doch nicht nur über die Arbeit müssen die Menschen integriert werden, sondern auch in die Gesellschaft, damit sie sich in Deutschland und in Berlin wirklich wohl, vielleicht sogar heimisch fühlen. Praktikumsplätze, Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze sind der erste und wesentliche Schritt einer erfolgreichen Integration.

Das Projekt hat bereits einen Erfolg hervorgebracht: Das Radisson Blu Hotel Berlin hat Mitte Januar 2017 einen der Teilnehmer des Kulturbunten Matchings für eine Probearbeit eingestellt.

Foto: Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen