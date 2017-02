Hygienebarometer in NRW beschlossen!

Es ist ein Paukenschlag für die Gastrobranche und wir berichteten bereits ausführlich: Das umstrittene Hygienebarometer in NRW wurde nun am Mittwoch, 15. Februar 2017 vom Landtag beschlossen.

Das viel diskutierte, gerichtlich angefochtene und verschobene Hygienebarometer (siehe auch ausführlichen Beitrag in rhw management 12-2016) ist für NRW nun beschlossene Sache, betroffen sind davon rund 150.000 Betriebe wie Heimküchen, Kantinen, Imbisse und so weiter. Und Niedersachsen soll im Frühjahr auch noch folgen (siehe Beitrag in rhw management 1/2-2017) …

Am 20. Juni 2017 wird die VNM Akademie hierzu aus aktuellem Anlass bereits ein erstes rhw-Seminar „Hygienebarometer in NRW“ im Raum Köln anbieten. Ausschreibung in Kürze hier…