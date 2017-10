Hygiene, Rallye, Workshops: 8 schöne Tipps zum 15. rhw-Hygieneforum

Normalerweise bekommt man ja auf einer Veranstaltung wichtiges Wissen geschenkt und kann viel Netzwerken – in diesem Jahr bekommen Sie viel mehr geboten beim 15. rhw-Hygieneforum am Donnerstag, den 9. November 2017, im HCC Hannover.

1.

Wir bieten 2017 erstmals eine Ausstellerrallye an mit einer großen Verlosung am Nachmittag. Die ersten Preise sind schon bestätigt: flauschige Bademäntel; ein Wäschewagen auf Rollen, große Badetücher und sogar eine kostenlose Beratung zum Thema Reinigung in der Einrichtung inklusive Anfahrt! Sie brauchen hierfür nur für jedes Gespräch jeweils einen blauen Punkt am Ausstellerstand sammeln, die insgesamt für die Verlosung geforderte Punktzahl aufkleben und dann nachmittags den Bogen in die Lostrommel stecken. Mit etwas Glück gewinnen Sie am Ende also einen Preis, dessen Wert höher ist als die Anmeldegebühr fürs Hygieneforum!

2.

Sie haben die Messe CMS in Berlin verpasst? Keine Bange, folgende der 22 Aussteller sind sowohl auf der CMS 2017 als auch bei uns beim 15. rhw-Hygieneforum am Donnerstag, den 9. November 2017, im HCC Hannover mit ihren aktuellen Innovationen am Start.

Amfora Health Care GmbH

Arcora GROUP Global

Ecolab

Electrolux

Numatic International

Schneidereit GmbH

STAHL Wäschereimaschinen

Unger Germany GmbH

Wetrok GmbH Reinigungstechnik.

3.

Mehrheitlich haben Sie dafür votiert. Ihr Wunschthema des Jahres steht seit Oktober 2017 fest: Sabine Rose Mück wird zum Thema „Angepasste Hygiene in Wohngruppen und bei Pflegebädern“ referieren.

4.

Beide Workshops zum Thema „Wäscheprobleme – Ursachen finden“ und Staubbindende Reinigung“ sind mit je 30 Teilnehmern bereits ausgebucht – wir erstellen jedoch für Sie eine Warteliste und versuchen, zusätzliche Kapazitäten im CongressCenter zu organisieren.

5.

Beide – das 15. rhw-Hygieneforum flankierenden – Tagesseminare mit Dr. Dieter Bödeker „Aufbaukurs Hygienebeauftragte sind ausgebucht, wir haben einen Zusatztermin am 25. April 2018 für Sie in Hannover eingerichtet. Auch hier sind schon die ersten Plätze gebucht worden.

6.

Mit über 20 Ausstellern sind beide Säle bereits seit Wochen ausgebucht, freuen Sie sich auf die Blitzlichtrunde zu Beginn, wo in 15 Minuten die Neuigkeiten der Industrie und auch die zu verlosenden Preise des Nachmittags kurz vorgestellt werden.

7.

Die gute Nachricht: Über 150 Anmeldungen sind aktuell zu verzeichnen: Wegen einer angepassten Bestuhlung gibt es noch weitere Plätze für das 15. rhw-Hygieneforum am Donnerstag, den 9. November 2017, im HCC Hannover! Und zwar hier anmelden unter diesem Link

8.

Überraschung! Buchautorin Linda Chalupova (Cover-Foto unten rhw management 10/2017) wird anwesend sein und für Sie in den Pausen bereit stehen für einen Talk zum Thema „Nachhaltiges Abfallmanagement in Betriebsrestaurants“.

Ebenso können Sie das am 16. Oktober 2017 erschienene Fachbuch „Zahncreme auf Spaghetti“ zum Umgang mit Demenz am Stand des Verlags Neuer Merkur kennenlernen.

Wir freuen uns alle auf sehr auf ein Wiedersehen in Hannover mit Ihnen!