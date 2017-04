Elisabeth Ahnert aus Bayern beste Hauswirtschafterin

Herzlichen Glückwunsch von rhw management an Elisabeth Ahnert aus Regensburg! Die Auszubildende beim Beruflichen Schulungszentrum Regensburger Land belegte bei den 28. Deutschen Juniorenmeisterschaften der Hauswirtschaft am 1. April 2017 in Neusäß den 1. Platz.

Auf dem Foto wird ihr gratuliert von Margarete Engel, Vorsitzende des BaylaH. Zweite wurde Ruth Heizmann aus Baden-Württemberg (Mitte), dritte Anna Diederich aus Niedersachsen (rechts). Ausgerichtet wird der Wettbewerb vom Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe.

Und hier unser kleiner Film zur Deutschen Juniorenmeisterschaft der Hauswirtschaft des Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH e.V.: Das Video finden Sie hier! Applaus für alle Beteiligten vor und hinter den Kulissen (und die finanzielle Unterstützung mit 12.000 Euro durch das Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten). Selbst die Gesangseinlage auf der Bühne stammte aus der Hauswirtschaft: Maria Kuhn, Schülerin der 12 EuV, mit „Footprints in the sand“ von Leona Lewis – Gänsehaut-Moment!

Im März 2018 geht’s nach Kassel! Denn 2018 finden die 28. Deutschen Juniorenmeisterschaften der Hauswirtschaft in Hessen statt. Und gerne unterstützt RHW management den Nachwuchs wieder mit einem Sponsoring der bestbewerteten Teamarbeit, der besten Theoriearbeit und des besten Gesprächs.