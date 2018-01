Drei Jahrestagungen in Stuttgart, Kassel und Rösheim

Kürzlich sind die Programme für einige wichtige Hauswirtschafts-Fachtagungen des Frühjahrs veröffentlicht worden. Das erwartet die Besucher bei der dgh, beim Berufsverband Hauswirtschaft e.V. und den Juniorenmeisterschaften in Kassel!

Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft am 21. bis 23. Februar 2018 in Stuttgart

Die Jahrestagung der dgh und des Fachausschusses Haushaltstechnik findet von Mittwoch, 21. Februar bis Freitag, 23. Februar 2018 im GENO-Haus Stuttgart statt. Unter dem Tagungstitel „TECHNIK – MENSCH – ETHIK – Potenziale der Hauswirtschaft“ erwartet Sie ein spannendes und vielfältiges Tagungsprogramm sowie sieben Exkursionen, beispielsweise zu Bosch, Baustelle Stuttgart 21, Diakonie Stetten oder Kärcher. Außerdem wir die neue 1. Vorsitzende der dgh gewählt, zur Wahl stellt sich Prof. Dr. Angelika Sennlaub von der Hochschule Niederrhein.

http://www.dghev.de/

29. Deutsche Juniorenmeisterschaft Hauswirtschaft vom 16. bis 18. März 2018 in Kassel

„Zukunftsberuf Hauswirtschaft!“ heißt die Fachtagung im Rahmen der Deutschen Juniorenmeisterschaft Hauswirtschaft am 17. März 2018. Denn der Ausbildungsplatzrückgang in der Hauswirtschaft ist dramatisch, ebenso das Fehlen von qualifizierten Fach- und Führungskräften. Im Mittelpunkt der Fachtagung steht die Frage, welche Maßnahmen gilt es jetzt zu treffen, damit unsere Gesellschaft in der Zukunft nicht auf professionelle hauswirtschaftliche Dienstleistungsangebote verzichten muss? Mit folgenden Themen:

Leistungen zeigen – Image stärken/Ralf Klöber, KlöberKASSEL, Es geht – Praxisbeispiel/Petra Wilhelm, Bethel im Norden Altenzentrum Karl Flor, Ausbildungsberuf Hauswirtschafter/in und SAHGE Berufe/Dorothea Simpfendörfer, Präsidentin Deutscher Hauswirtschaftsrat, In die Zukunft – führen/Dr. Gabriele Mönicke, bona fide Unternehmensberatung GbR.

Der Tag endet mit der Prämierung des Collagen-Wettbewerbs von rhw management und gemeinsamen Abschlussgedanken. In den Pausen bleibt genügend Zeit um die hauswirtschaftliche Fachausstellung zu besuchen.

rhw management ist Aussteller und Unterstützer der Fachtagung. Anmeldeschluss: 12. März 2018

http://www.kloeber-kassel.de/fachtagung/

Berufsverband Hauswirtschaft e.V. am 23. und 24. April 2018 in Rösrath

Hauswirtschaftliche Fach- und Führungskräfte haben besondere Kompetenzen in verschiedenen Bereichen der Hauswirtschaft. Sie stehen in ständiger Konkurrenz zu anderen Dienstleistern, und Sie arbeiten erfolgreich in Kooperationen. Mit diesem Spannungsfeld soll sich im Rahmen der Jahrestagung beschäftigt werden. Der Berufsverband Hauswirtschaft e.V.

lädt in „die grüne Lunge von Köln“ ein, um einen anregenden Informationsaustausch unter Experten in der Hauswirtschaft und denen, die es werden wollen, zu erleben.

http://www.berufsverband-hauswirtschaft.de/der-verband/jahrestagung/jahrestagung-2018/

