Deutscher Hauswirtschaftsrat – DHWIR – gegründet

Am 19. November 2016 haben die hauswirtschaftlichen Verbände in Frankfurt am Main den „Deutschen Hauswirtschaftsrat“ gegründet. Ziel des Zusammenschlusses der Akteure in der Domäne Hauswirtschaft ist es, der Ansprechpartner für Politik und Gesellschaft zu sein.

Auf der Gründungsversammlung wurde Dorothea Simpfendörfer zur Präsidentin gewählt. Sie hat die Projektgruppe geleitet hat, die die Gründung vorbereitet hat. Die beiden Vizepräsidentinnen sind Wilma Losemann vom Bundesverband haushaltsnaher Dienstleistungsunternehmen (BHDU) und Urte Paaßen vom Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe (MdH).

Neben dem Vorstand und der Ratsversammlung sind die Sektionen ein wichtiges Organ des neuen Verbandes. Hier findet die fachliche Arbeit der Verbände statt. Zu den Themen Bildung, Hauswirtschaftliche Dienstleistungsbetriebe und Haushaltsnahe Dienstleistungen sowie Organisationsentwicklung wurden auf der Gründungsversammlung bereits Sektionen eingerichtet.

Gründungsmitglieder des Deutschen Hauswirtschaftsrates sind die folgenden neun Verbände, Unternehmen und Organisationen:

Allianz haushaltsnahe Dienstleistungswirtschaft (AHDW)

Berufsverband Hauswirtschaft

Bremer Heimstiftung

Bundesverband haushaltsnaher Dienstleistungsunternehmen (BHDU)

Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe (MdH)

Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft (dgh)

Deutscher Evangelischer Frauenbund

KlöberKASSEL

Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft Baden-Württemberg

Bildunterschrift: Dorothea Simpfendörfer (Mitte) ist Präsidentin des Deutschen Hauswirtschaftsrates. Sie hat die Projektgruppe geleitet hat, die die Gründung vorbereitet hat. Die beiden Vizepräsidentinnen sind Wilma Losemann (links) vom Bundesverband haushaltsnaher Dienstleistungsunternehmen (BHDU) und Urte Paaßen (rechts) vom Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe (MdH).