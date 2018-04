3 x 1.000 Euro zu gewinnen: Wettbewerb in Bayern: „Hauswirtschaft im Blick“

Das neu gegründete Kompetenzzentrum Hauswirtschaft veranstaltet einen Wettbewerb, bei dem Beschäftigte in der Hauswirtschaft zeigen können, was ihr Beruf ausmacht. Zu gewinnen gibt es insgesamt 3.000 Euro! Bewerben können sich in der Hauswirtschaft beschäftigte Personen und Auszubildende in Bayern.

Das Ziel: Zeigen Sie anderen Betriebsangehörigen, Kunden, dem potentiellen Berufsnachwuchs oder der Öffentlichkeit Ihr Tätigkeitsspektrum. Werden Sie kreativ und ermöglichen Sie mit einer publikumswirksamen Aktion einen neuen Blick auf die Hauswirtschaft. Die Teilnahme ist einfach: Planen Sie eine publikumswirksame Aktion und führen Sie diese durch. Füllen Sie danach ein Online-Formblatt vollständig aus, beschreiben Sie dort kurz aber aussagekräftig die Umsetzung Ihrer Idee oder die Ihrer Auszubildenden und fügen Sie zusätzlich Fotos an. Schicken Sie diese Unterlagen an das Kompetenzzentrum Hauswirtschaft. Die Jury wählt aus allen eingegangenen Beiträgen die drei besten Aktionen. Als Preisgeld erhalten die drei Wettbewerbssieger jeweils 1.000 Euro und eine Urkunde.

Einsendeschluss ist der 14. September 2018.