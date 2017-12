Es ist entschieden: Das 16. rhw-Hygieneforum findet am 7. November 2018 in der Stadthalle Erding (beim Flughafen München) statt. Wir kommen damit den Wünschen vieler Teilnehmer/innen nach, auch mal im Süden Deutschlands mit dem Hygieneforum zu tagen. Bisher gab es in Süddeutschland vor sieben Jahren einen Termin in Stuttgart.